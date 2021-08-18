Кулеба розвінчав фейк про "покинутих напризволяще українських військових" в Афганістані

В Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "1+1", та в себе на Facebook

Деталі: Кулеба закликав медіа припинити розганяти фейк про те, що 12 українських військовослужбовців кинуті напризволяще в Афганістані. Міністр наголосив, що це приватні особи, які поїхали туди працювати, заробляти гроші. Зараз вони зосереджені на військовій базі, яку захопили таліби. Проте МЗС контактує з ними та готове їх евакуювати, як тільки з’явиться можливість для цього.

Пряма мова: "Немає в Афганістані військовослужбовців Збройних сил України або Національної гвардії України. Це приватні особи, які за приватними контрактами найнялися на роботу в Афганістані (колишні військові чи колишні льотчики цивільної авіації). Але це ніякі не військовослужбовці. Я прошу…

Ми з ними на зв'язку, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб з тієї бази їх дістати. Ця база недалеко від Кабула, але оскільки це військовий об'єкт, таліби взяли його під свій контроль. Але це не Збройні сили України, але це громадяни України, і ми все одно їм допоможемо. Буде істерика, не буде істерики ми спокійно зробимо свою роботу".

Додатково: У себе в Facebook Кулеба також повідомив, що у середу переговорив телефоном з одним із цих 12 громадян і мав предметну розмову.

Міністр пояснив, що зараз на базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці, за словами Кулеби, проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази – неможливо, пояснює очільник МЗС. Потрібен коридор. І це окреме питання.

Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

"Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку", - запевнив Кулеба.

Що передувало: Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

За інформацією міністра, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.