Кулеба развенчал фейк о "брошенных на произвол судьбы украинских военных" в Афганистане

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "1 + 1", и у себя на Facebook

Детали: Кулеба призвал медиа прекратить разгонять фейк о том, что 12 украинских военнослужащих брошены на произвол судьбы в Афганистане. Министр отметил, что это частные лица, которые поехали туда работать, зарабатывать деньги. Сейчас они сосредоточены на военной базе, которую захватили талибы. Однако МИД контактирует с ними и готов их эвакуировать, как только появится возможность для этого.

Прямая речь: "Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане (бывшие военные или бывшие летчики гражданской авиации). Но это никакие не военнослужащие. Я прошу...

Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия для того, чтобы с этой базы их достать. Эта база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли под свой контроль. Это не Вооруженные силы Украины, но это граждане Украины, и мы все равно им поможем. Будет истерика, не будет истерики - мы спокойно сделаем свою работу".

Дополнительно: У себя в Facebook Кулеба также сообщил, что в среду переговорил по телефону с одним из этих 12 граждан и имел предметный разговор.

Министр пояснил, что сейчас на базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы, по словам Кулебы, проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы - невозможно, объясняет глава МИД. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.

Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-либо запугиваний.

"Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку", - заверил Кулеба.

Что предшествовало: Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".

По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.

В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.