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У Києві виявили 181 хворого на коронавірус за добу, 1 людина померла

Середа, 18 серпня 2021, 12:16
У Києві виявили 181 хворого на коронавірус за добу, 1 людина померла
kyiv.klichko.org

У Києві за добу 17 серпня виявили 181 хворого на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: сайт мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 43, в Дніпровському та Деснянському – по 29, в Шевченківському районі – 25 випадків".

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 119 хворих на коронавірус.

Одужали минулої доби 29 людей. 

Зі 181 нового хворого з коронавірусом – 87 жінок (віком від 19 до 95 років), 79 чоловіків (віком від 18 до 86 років), 7 дівчаток (від 1 до 15 років) та 8 хлопчиків (від 2 місяців до 15 років).

Київ уже кілька тижнів залишається антилідером за добовим приростом хворих на COVID, але також лідирує у вакцинації проти коронавірусу.

Загалом, з початку пандемії в Києві підтвердили 221 583 випадки COVID-19, зафіксовано 5 264 летальні випадки, подолали коронавірусну хворобу 214 206 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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