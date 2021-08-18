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В Киеве обнаружили 181 больного коронавирусом за сутки, 1 человек умер

Среда, 18 августа 2021, 12:16
В Киеве обнаружили 181 больного коронавирусом за сутки, 1 человек умер
kyiv.klichko.org

В Киеве за сутки 17 августа обнаружили 181 больного коронавирусом, один человек умер.

Источник: сайт мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 43, в Днепровском и Деснянском – по 29 в Шевченковском районе – 25 случаев".

Детали: В больницы столицы госпитализировали 119 больных с коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 29 человек.

Из 181 нового больного с коронавирусом – 87 женщин (в возрасте от 19 до 95 лет), 79 мужчин (в возрасте от 18 до 86 лет), 7 девочек (от 1 года до 15 лет) и 8 мальчиков (от 2 месяцев до 15 лет).

Киев уже несколько недель остается антилидером по суточному приросту больных COVID, но также лидирует в вакцинации против коронавируса.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 221 583 случая COVID-19, зафиксировано 5 264 летальных случая, преодолели коронавирусную болезнь 214 206 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусКиев
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