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У Києві через репетиції параду транспорт тричі змінюватиме маршрути

Середа, 18 серпня 2021, 12:54
bigkyiv.com.ua

У Києві заплановано три репетиції параду до 30-річчя Незалежності України – 18, 20 та 22 серпня, – під час них із 15:30 до 01:15 планується обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту.

Джерело: офіційний портал Києва

Деталі: 18 серпня у центрі Києва через підготовку до параду військ можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

- автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

- тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

-  трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух буде організовано за альтернативними маршрутами, які підготувала столична влада.

Київський метрополітен попередив пасажирів: "Сьогодні краще на метро".

Обмеження руху стосуються не лише центральних вулиць, а й шляхів, якими військова техніка прямуватиме з місць постійної дислокації.

Нагадаємо: 24 серпня у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України заплановано провести у Києві, Одесі та на річці Дніпро урочисті заходи за участю військових і техніки України та країн-партнерів.

Теми: Київпарадсвяткуваннятранспорт


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