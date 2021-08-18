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В Киеве из-за репетиций парада транспорт трижды будет менять маршруты

Среда, 18 августа 2021, 12:54
В Киеве из-за репетиций парада транспорт трижды будет менять маршруты
bigkyiv.com.ua

В Киеве запланировано три репетиции парада к 30-летию Независимости Украины – 18, 20 и 22 августа, – во время них с 15:30 до 1:15 планируется ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Источник: официальный портал Киева

Детали: 18 августа в центре Киева из-за подготовки к параду войск возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

- автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н , 500;

- троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;

- трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение будет организовано по альтернативным маршрутам, которые подготовили столичные власти.

Киевский метрополитен предупредил пассажиров: "Сегодня лучше на метро".

Ограничение движения касаются не только центральных улиц, но и путей, по которым военная техника будет следовать из мест постоянной дислокации.

Напомним: 24 августа в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины запланировано провести в Киеве, Одессе и на реке Днепр торжественные мероприятия с участием военных и техники Украины и стран-партнеров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпарадпразднованиятранспорт
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