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Суддя-хабарник нишпорив у слідстві щодо себе: НАЗК склало протокол

Середа, 18 серпня 2021, 13:01
Фото: Andrey Popov / Fotolia.com

Голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол щодо конфлікту інтересів у підозрюваного в хабарництві судді, який здобув таємну інформацію про розслідування щодо себе.

Джерело: НАЗК у Telegram

Деталі: Суддя Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області запропонував фігуранту адміністративного провадження закрити справу за хабар. Ця інформація надійшла до Національного антикорупційного бюро, яке розпочало відповідне розслідування.

Маючи спеціальний доступ до непублічної частини Реєстру судових рішень, суддя знайшов ухвали Вищого антикорупційного суду щодо надання дозволу НАБУ на проведення обшуку його квартири та службового кабінету. Розгляд клопотань генерального прокурора про обшук здійснювався під час закритого судового засідання, тому цю інформацію можна було отримати лише скориставшись своїми службовими повноваженнями та пов’язаними з ними можливостями.

Маючи цю інформацію, суддя зрозумів, що НАБУ розпочало розслідування. Отже, він міг спланувати свої подальші рішення стосовно хабаря та приховати чи знищити докази.

За словами голови НАЗК Новікова, з січня 2020 року в Україні повноцінно запрацювала антикорупційна система, і такі випадки все частіше закінчуються реальним покаранням для посадовців.

Пряма мова Новікова: "Впевнені, що цей випадок стане ще одним сигналом для недоброчесних посадовців: використання службових повноважень та пов’язаних з ними можливостей задля своєї мети неодмінно потягне за собою відповідні наслідки".

Українська правда
Теми: хабарсудНАЗК


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