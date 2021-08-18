Судья-взяточник рыскал в следствии касательно себя: НАПК составило протокол

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков составил протокол о конфликте интересов у подозреваемого во взяточничестве судьи, который получил секретную информацию о расследовании в отношении себя.

Источник: НАПК в Telegram

Детали: Судья Юрьевского районного суда Днепропетровской области предложил фигуранту административного производства закрыть дело за взятку. Эта информация поступила в Национальное антикоррупционное бюро, которое начало соответствующее расследование.

Имея специальный доступ к непубличной части Реестра судебных решений, судья нашел решение Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения НАБУ на проведение обыска его квартиры и служебного кабинета. Рассмотрение ходатайств генерального прокурора об обыске осуществлялось в ходе закрытого судебного заседания, поэтому эту информацию можно было получить только воспользовавшись своими служебными полномочиями и связанными с ними возможностями.

Имея эту информацию, судья понял, что НАБУ начало расследование. Следовательно, он мог спланировать свои дальнейшие решения касательно взятки и скрыть или уничтожить доказательства.

По словам главы НАПК Новикова, с января 2020 года в Украине полноценно заработала антикоррупционная система, и такие случаи все чаще заканчиваются реальным наказанием для должностных лиц.

Прямая речь: "Уверены, что этот случай станет еще одним сигналом для нечестных чиновников: использование служебных полномочий и связанных с ними возможностей для своей цели непременно повлечет за собой соответствующие последствия".