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Італійський ракетний есмінець увійшов у Чорне море

Середа, 18 серпня 2021, 13:07
Італійський ракетний есмінець увійшов у Чорне море
фото Yörük Işık

Італійський ракетний есмінець Luigi Durand de la Penne D560 рано вранці 18 серпня увійшов у Чорне море.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на одеський портал "Думская".

Це перший візит корабля НАТО в Чорне море з 27 липня.

Раніше есмінець заходив в Чорне море і навіть гостював у Одесі з 4 по 7 вересня 2017 року.

Luigi Durand de la Penne був закладений в січні 1988, а прийнятий до складу ВМС Італійської Республіки 18 березня 1993 року. Довжина корабля - 147, ширина - 16, осаду 6,7 метра. Водотоннажність близько 5 тисяч тонн, максимальна швидкість 31 вузол.

Озброєний різним артилерійським, зенітним озброєнням, а також протикорабельними і зенітними ракетами. Має 2 вертолітних ангара, в яких може розміститися пара легких вертольотів Bell AB-212 ASW або один важкий EH-101 Merlin.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореНАТОІталія
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