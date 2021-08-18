У Києві побили і застрелили чоловіка
Середа, 18 серпня 2021, 13:07
Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка у Дніпровському районі столиці.
Джерело: столична поліція
Деталі: Близько 11.30 середи до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.
Вказано, що за адресою негайно виїхали поліція, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі.
На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.
Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину.
Українська правда