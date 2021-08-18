У Києві побили і застрелили чоловіка

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка у Дніпровському районі столиці.

Джерело: столична поліція

Деталі: Близько 11.30 середи до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.

Вказано, що за адресою негайно виїхали поліція, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі.

На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину.