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У Києві побили і застрелили чоловіка

Середа, 18 серпня 2021, 13:07
У Києві побили і застрелили чоловіка
фото поліції

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка у Дніпровському районі столиці.

Джерело: столична поліція

Деталі: Близько 11.30 середи до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.

Вказано, що за адресою негайно виїхали поліція, слідчо-оперативна група, оперативні працівники, кінологи та лікарі.

На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Cпівробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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