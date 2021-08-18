В Киеве избили и застрелили мужчину

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе столицы.

Источник: столичная полиция

Детали: Около 11.30 среды на линию 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

Указано, что по адресу немедленно выехали полиция, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.