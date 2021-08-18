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Якою буде погода на День Незалежності: синоптик дала прогноз

Середа, 18 серпня 2021, 13:42
Фото: Міноборони

Згідно з попереднім прогнозом, протягом 22-24 серпня в Києві очікується сонце і тепло.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю 22 серпня, коли в столиці планується концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики" на Михайлівській площі, дощу не передбачається. Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликих опадів. Вдень +24 градуси, ввечері +18+20 градусів.

На День Прапора, 23 серпня, у Києві буде сонячно, +25 градусів.

І на День Незалежності, 24 серпня, погода в столиці теж обіцяє бути хорошою. Буде багато сонця, дощ не очікується. Вдень +24+26 градусів, ввечері +18+20.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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