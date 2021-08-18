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Какой будет погода на День Независимости: синоптик дала прогноз

Среда, 18 августа 2021, 13:42
Какой будет погода на День Независимости: синоптик дала прогноз
Фото: Миноборони

Согласно предварительному прогнозу, в течение 22-24 августа в Киеве ожидается солнце и тепло.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: В воскресенье 22 августа, когда в столице планируется концерт "Ковчег Украины: 10 столетий украинской музыки" на Михайловской площади, дождя не предвидится. Только в ночь на 22 августа есть вероятность небольших осадков. Днем +24 градуса, вечером + 18 + 20 градусов.

На День Флага, 23 августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов.

И в День Независимости, 24 августа, погода в столице тоже обещает быть хорошей. Будет солнце, дождь не ожидается. Днем +24+ 26 градусов, вечером +18+20.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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