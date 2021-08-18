Окупанти в Криму заявили про дефіцит ліків

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в Криму з'явився дефіцит 339 найменувань лікарських препаратів.

Джерело: Аксьонов під час оперативного штабу щодо COVID, якого цитує "Крим.Реалії"

Пряма мова Аксьонова: "Проведена ревізія лікарських препаратів. Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. На сайті "Крим-Фармації" ця інформація за найменуваннями, за термінами доставки.

Кінцевий термін – 1 жовтня: з усіх найменувань усі позиції повинні з'явитися на "Крим-Фармації", щось може бути відсутнім у пунктах роздрібної доставки, але має бути на складі".

Деталі: Раніше російська влада закликала кримчан в умовах дефіциту ліків не купувати препарати з материкової частини України.