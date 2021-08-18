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Оккупанты в Крыму заявили о дефиците лекарств

Среда, 18 августа 2021, 14:25
фото: facebook.com/aksenov.rk

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму появился дефицит 339 наименований лекарственных препаратов.

Источник: Аксенов во время оперативного штаба по COVID, которого цитирует "Крым.Реалии"

Прямая речь Аксенова: "Проведена ревизия лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям является дефицит сегодня. На сайте "Крым-Фармация" эта информация по наименованиям, по срокам доставки.

Конечный срок - 1 октября: из всех наименований все позиции должны появиться на "Крым-Фармация", то может отсутствовать в пунктах розничной доставки, но должно быть на складе".

Детали: Ранее российские власти призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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