Україну охоплює похолодання

Найближчої доби, 19 серпня, прохолодне атлантичне повітря продовжить витісняти спеку з території України.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру, який передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Повідомляється, що нестійка погода з небезпечними явищами охопить більшість центральних, південних і східних областей.

У четвер в західних регіонах, а вдень і в північних - без опадів. Температура вночі 8-15°, вдень 20-25°. На решті території короткочасні грозові дощі, місцями град, у центральних і південних областях місцями значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°. В південно-східній частині та в Харківській області вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с. У центральних, південних областях, а вдень також у східних - місцями шквали 15-20 м/с.

У Києві - вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 серпня найвища температура була 37,8° в 1946 році, а найнижча - 7,4° в 1893 році.

У п'ятницю 20 серпня в східних і південно-східних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. В південній частині й східних областях уночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

18 серпня температура води в Чорному та Азовському морях - 23-26°, в Дніпрі в межах Києва - 24°.