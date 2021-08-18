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Украину охватывает похолодание

Среда, 18 августа 2021, 14:59
Украину охватывает похолодание
Фото: metoffice.gov.uk

В ближайшие сутки, 19 августа, прохладный атлантический воздух продолжит вытеснять жару с территории Украины.

Источник: прогноз Укргидрометцентра, который передает Интерфакс-Украина

Детали: Сообщается, что неустойчивая погода с опасными явлениями охватит большинство центральных, южных и восточных областей.

В четверг в западных регионах, а днем и в северных, без осадков. Температура ночью 8-15°, днем 20-25°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди, местами град, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°. В юго-восточной части и в Харьковской области ночью 16-21°, днем 28-33°.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с. В центральных, южных, днем также в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 37,8° в 1946 году, а самая низкая – на отметке 7,4° в 1893 году.

В пятницу, 20 августа, в восточных, юго-восточных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°. В южной части и восточных областях ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

18 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Темы: погода
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