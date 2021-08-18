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"Гради", "Гвоздики", танки: окупанти тримають під рукою зброю для обстрілів позицій ООС

Середа, 18 серпня 2021, 15:41
Гради, Гвоздики, танки: окупанти тримають під рукою зброю для обстрілів позицій ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати  досягнуті раніше домовленості про відведення зброї.

Джерело: Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт спостережної місії ОБСЄ від 17 серпня

Деталі: Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки.

Так, БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка, 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град", які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, 3 одиниці причіпних гаубиць 2А65 "Мста-Б", 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 3 міномети, розміщені поза межами виділених місць зберігання. Крім того, в зоні безпеки перебуває 22 одиниці бойових броньованих машин.

Патруль СММ ОБСЄ зафіксував РСЗВ БМ-21 "Град", яка розміщена з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Мирне  та ЗРК 9К33 "Оса" в окупованому населеному пункті Велике Оріхове.

Зазначається, що системні порушення щодо активного пересування озброєння та військової техніки на території непідконтрольній Уряду України свідчать, що російські збройні формування проходять бойову підготовку на полігонах з послідуючою ротацією на лінії розмежування.

Наголошується, що значна кількість озброєння поблизу населених пунктів дає змогу ЗФ РФ вести провокаційний вогонь з подальшим розповсюдженням фейкових звинувачень Збройних Сил України в обстрілі житлових кварталів.

Дослівно СЦКК: "Зазначеними діями ЗФ РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей".

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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