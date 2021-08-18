"Грады", "Гвоздики", танки: оккупанты держат под рукой оружие для обстрелов позиций ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать достигнутые ранее договоренности об отводе оружия.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет наблюдательной миссии ОБСЕ от 17 августа

Детали: Оккупанты продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники.

Так, БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка, 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град", которые размещены с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, 3 единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста- Б", 3 единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 3 минометы, размещенные за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.

Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал РСЗО БМ-21 "Град", которая размещена с нарушением линии отвода на полигоне недалеко от населенного пункта Мирное и ЗРК 9К33 "Оса" в оккупированном населенном пункте Большое Орехово.

Отмечается, что системные нарушения по активному передвижению вооружения и военной техники на территории неподконтрольной правительству Украины свидетельствуют, что российские вооруженные формирования проходят боевую подготовку на полигонах с последующей ротацией на линии разграничения.

Отмечается, что значительное количество вооружения вблизи населенных пунктов позволяет ВФ РФ вести провокационный огонь с последующим распространением фейковых обвинений Вооруженных Сил Украины в обстреле жилых кварталов.

Дословно СЦКК: "Указанными действиями ВФ РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей".