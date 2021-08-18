Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна відправила до Гааги докази переміщення із Криму до РФ майже 300 ув’язнених

Середа, 18 серпня 2021, 17:53

Прокуратура Автономної Республіки Крим надіслала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформаційне повідомлення про переміщення 275 ув’язнених з Криму до Росії.  

Джерело: Прокуратура АР Крим 

Деталі: Це вже 11 інформаційне повідомлення про воєнні злочини Росії, яке до МКС надіслала Україна. 

В останньому йдеться про посадовців держави-окупанта, які незаконно перемістили до Росії з Криму 275 в’язнів. Йдеться про період з грудня 2017 року по березень 2021 року. 

Хоча, українські правоохоронці встановили, що таким чином на територію РФ із окупованого Криму вже відправили 464 людини для відбування покарання. Інформацію про 189 ув’язнених надіслали ще у 2016-2017 роках. 

 Що передувало: 12 серпня Україна направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення - про злочини РФ проти культурної спадщини в Криму.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 

Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження

Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України

Екскомандир "беркутівців", який намагався повернутися в МВС, "накивав п'ятами"

Рада на День Незалежності голосуватиме за великий герб

відеоАфганістан: 3 загиблих і 10 поранених під час протестів проти "Талібану" у Джалалабаді

Усі новини...
Крим
Ми обов'язково повернемо Крим
Нафтова пляма прямує до Криму – Асоціація реінтеграції півострова
Окупанти в Криму заявили про дефіцит ліків
Останні новини
02:36
З осені в США будуть втретє щеплювати від COVID-19
01:39
Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
00:40
ВіДЕОУ мережі з'явилось відео репетиції параду з піснею "Путін - х#йло"
00:16
В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer
23:12
ДоповненоАктивісти-захисники історичного будинку в Києві заявили про напад тітушок 
22:41
Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними
22:01
Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження
21:44
Новини економіки: підозра Коломойському, Ощадбанк відкриває казино
21:29
"Динамо" втрачає очки у грі з "Інгульцем"
21:27
Третій день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами
Усі новини...