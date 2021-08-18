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Україна відправила до Гааги докази переміщення із Криму до РФ майже 300 ув’язнених

Середа, 18 серпня 2021, 17:53

Прокуратура Автономної Республіки Крим надіслала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформаційне повідомлення про переміщення 275 ув’язнених з Криму до Росії.  

Джерело: Прокуратура АР Крим 

Деталі: Це вже 11 інформаційне повідомлення про воєнні злочини Росії, яке до МКС надіслала Україна. 

В останньому йдеться про посадовців держави-окупанта, які незаконно перемістили до Росії з Криму 275 в’язнів. Йдеться про період з грудня 2017 року по березень 2021 року. 

Хоча, українські правоохоронці встановили, що таким чином на територію РФ із окупованого Криму вже відправили 464 людини для відбування покарання. Інформацію про 189 ув’язнених надіслали ще у 2016-2017 роках. 

 Що передувало: 12 серпня Україна направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення - про злочини РФ проти культурної спадщини в Криму.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосія
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