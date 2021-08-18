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Украина отправила в Гаагу доказательства перемещения из Крыма в РФ почти 300 заключенных

Среда, 18 августа 2021, 17:53

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге информационное сообщение о перемещении 275 заключенных из Крыма в Россию.

Источник: Прокуратура АР Крым

Детали: Это уже 11 информационное сообщение о военных преступлениях России, которое в МКС направила Украине.

В последнем речь идет о должностных лиц государства-оккупанта, которые незаконно переместили в России из Крыма 275 заключенных. Речь идет о периоде с декабря 2017 по март 2021 года.

Хотя, украинские правоохранители установили, что таким образом на территорию РФ с оккупированного Крыма уже отправили 464 человека для отбывания наказания. Информацию о 189 заключенных прислали еще в 2016-2017 годах.

 Что предшествовало: 12 августа Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение - о преступлениях РФ против культурного наследия в Крыму.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия
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