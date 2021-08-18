З Кабула вилетів третій евакуаційний рейс Чехії, вивезли вже близько 200 людей

З афганської столиці вилетів вже третій евакуаційний літак Чехії, на його борту перебувають 62 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Зазначається, що це громадяни Чехії та люди, що мають посвідки на проживання у Чехії, а також афганські перекладачі та четверо інших громадян Афганістану, яких взяли на борт на прохання Словаччини.

За попередні два дні чеські евакуаційні рейси вивезли з Кабула 133 людей, відтак загальна кількість евакуйованих наблизилась до 200.

Нагадаємо, після остаточного переходу влади в Афганістані до Талібану 15 серпня західні країни продовжують вивозити своїх дипломатів та афганців, що співпрацювали з місіями. Ще з неділі аеропорт переповнений людьми, що сподіваються втекти з країни. Біля воріт аеропорту Кабула у тисняві постраждали 17 осіб.

Український військово-транспортний літак Іл-76МД поки не отримав дозвіл на доступ в аеропорт Кабула і проведення евакуації. За останньою інформацією, вилетіти з Афганістану хочуть понад 150 громадян України.

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