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Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс Чехии, вывезли уже около 200 человек

Среда, 18 августа 2021, 19:20

Из афганской столицы вылетел уже третий эвакуационный самолет Чехии, на его борту находятся 62 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Отмечается, что это граждане Чехии и люди, имеющие вид на жительство в Чехии, а также афганские переводчики и четверо граждан Афганистана, которых взяли на борт по просьбе Словакии.

За предыдущие два дня чешские эвакуационные рейсы вывезли из Кабула 133 человек, общее количество эвакуированных приблизилось к 200.

Напомним, после окончательного перехода власти в Афганистане к "Талибану" 15 августа западные страны продолжают вывозить своих дипломатов и афганцев, сотрудничавших с миссиями. Еще с воскресенья аэропорт переполнен людьми, надеющимися бежать из страны. У ворот аэропорта Кабула в давке пострадали 17 человек.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД пока не получил разрешение на доступ в аэропорт Кабула и проведение эвакуации. По последней информации, вылететь из Афганистана хотят более 150 граждан Украины.

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Темы: АфганистанЧехия
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