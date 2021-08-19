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В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer

Четвер, 19 серпня 2021, 00:16
В столичному ТРЦ можна щепитися Pfizer

В столичному ТРЦ Blockbuster Mall можна щепитися вакциною проти COVID-19 Pfizer.

Джерело: Helsi.me та КМДА в Telegram

Деталі: Зазначається, що люди від 18 років 23 та 24 серпня можуть записатись на щеплення.

Також у цьому пункті доступна вакцина CoronaVac (Sinovac) з 18 по 22 серпня та 25 по 29 серпня.

Дані про запис на вакцинацію відображатимуться в Додатку Helsi. Його потрібно показати на вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У КМДА повідомляють, що з 19 до 24 серпня в столиці курсуватимуть спеціально облаштовані автобуси, де можна вакцинуватися від COVID-19. Ці автобуси за заздалегідь визначеним графіком будуть курсувати містом (у районах, віддалених від медзакладів, на базі яких створено стаціонарні пункти щеплень).

Крім того, з 21 до 24 серпня у багатолюдних місцях  розташовуватимуться вакцинальні намети.


У мобільних пунктах вакцинації може щепитися будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання.

Для того, щоб вакцинуватися в такому мобільному пункті, не потрібно попереднього запису, лише паспорт, ІНН та мобільний телефон. У КМДА пишуть, що "якщо у вас підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації". Записатися на ревакцинацію рекомендовано у сімейного лікаря у найближчому  пункті щеплень, що розташований на базі закладу охорони здоров’я. Як зазначається, для цього необхідно зателефонувати або записатися через сервіс helsi.me самостійно.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКиїв
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