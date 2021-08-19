В столичном ТРЦ можно привиться Pfizer

В столичном ТРЦ Blockbuster Mall можно привиться вакциной против COVID-19 Pfizer.

Источник: Helsi.me и КГГА в Telegram

Детали: Отмечается, что люди от 18 лет 23 и 24 августа могут записаться на прививку.

Также в этом пункте доступна вакцина CoronaVac (Sinovac) с 18 по 22 августа и 25 по 29 августа.

Данные о записи на вакцинацию будут отображаться в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.

В КГГА сообщают, что с 19 по 24 августа в столице будут курсировать специально оборудованные автобусы, где можно вакцинироваться от COVID-19. Эти автобусы по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок).

Кроме того, с 21 по 24 августа в многолюдных местах будут располагаться прививочные палатки.

В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство.

Для того, чтобы вакцинироваться в таком мобильном пункте, не нужно предварительной записи, только паспорт, ИНН и мобильный телефон. В КГГА пишут, что "если у вас подписана декларация с врачом - это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации". Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем пункте прививок, который расположен на базе учреждения здравоохранения. Как отмечается, для этого необходимо позвонить или записаться через сервис helsi.me самостоятельно.