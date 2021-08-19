Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня – дня, коли мала б завершитися військова місія США – аби евакуювати американців.
Джерело: президент Джо Байден в інтерв’ю ABC News, Reuters
Деталі: Байден сказав, що "якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх". Він сказав, що "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "у нас є деякі труднощі" з евакуацією афганських громадян, пов'язаних з США.
Reuters пише, що Байден зазнав жорсткої критики через те, як він впорався з виводом військ, який в останні дні характеризувався сценами хаосу в кабульському аеропорту і навколо, коли люди намагалися вибратися з країни. Байден захищав свої рішення, кажучи, що проблеми з припиненням 20-річного втручання США в цю ситуацію неминучі.
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
- Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
- Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.