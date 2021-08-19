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Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США

Четвер, 19 серпня 2021, 01:39
Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
reuters

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня – дня, коли мала б завершитися військова місія США – аби евакуювати американців.

Джерело: президент Джо Байден в інтерв’ю ABC News, Reuters

Деталі: Байден сказав, що "якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх". Він сказав, що "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "у нас є деякі труднощі" з евакуацією афганських громадян, пов'язаних з США.

Reuters пише, що Байден зазнав жорсткої критики через те, як він впорався з виводом військ, який в останні дні характеризувався сценами хаосу в кабульському аеропорту і навколо, коли люди намагалися вибратися з країни. Байден захищав свої рішення, кажучи, що проблеми з припиненням 20-річного втручання США в цю ситуацію неминучі.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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