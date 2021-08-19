Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня – дня, коли мала б завершитися військова місія США – аби евакуювати американців.

Джерело: президент Джо Байден в інтерв’ю ABC News, Reuters

Деталі: Байден сказав, що "якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх". Він сказав, що "Талібан" наразі співпрацює, допомагаючи вивести американців з країни, але "у нас є деякі труднощі" з евакуацією афганських громадян, пов'язаних з США.

Reuters пише, що Байден зазнав жорсткої критики через те, як він впорався з виводом військ, який в останні дні характеризувався сценами хаосу в кабульському аеропорту і навколо, коли люди намагалися вибратися з країни. Байден захищав свої рішення, кажучи, що проблеми з припиненням 20-річного втручання США в цю ситуацію неминучі.

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