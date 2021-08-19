Американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США
Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа - дня, когда должна завершиться военная миссия США - чтобы эвакуировать американцев.
Источник: президент Джо Байден в интервью ABC News, Reuters
Детали: Байден сказал, что "если останутся американские граждане, мы останемся там, пока не вытащим их всех". Он сказал, что "Талибан" на данный момент сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "у нас есть некоторые трудности" с эвакуацией афганских граждан, связанных с США.
Reuters пишет, что Байден подвергся жесткой критике за то, как он справился с выводом войск, который в последние дни характеризовался сценами хаоса в кабульском аэропорту и вокруг, когда люди пытались выбраться из страны. Байден защищал свои решения, говоря, что проблемы с прекращением 20-летнего вмешательства США в эту ситуацию неизбежны.
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
- Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
- Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.