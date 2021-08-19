Американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа - дня, когда должна завершиться военная миссия США - чтобы эвакуировать американцев.



Источник: президент Джо Байден в интервью ABC News, Reuters



Детали: Байден сказал, что "если останутся американские граждане, мы останемся там, пока не вытащим их всех". Он сказал, что "Талибан" на данный момент сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "у нас есть некоторые трудности" с эвакуацией афганских граждан, связанных с США.

Reuters пишет, что Байден подвергся жесткой критике за то, как он справился с выводом войск, который в последние дни характеризовался сценами хаоса в кабульском аэропорту и вокруг, когда люди пытались выбраться из страны. Байден защищал свои решения, говоря, что проблемы с прекращением 20-летнего вмешательства США в эту ситуацию неизбежны.

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