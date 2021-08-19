Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Куба посилила правила користування Інтернетом після антиурядових протестів

Четвер, 19 серпня 2021, 04:35
Куба посилила правила користування Інтернетом після антиурядових протестів

Уряд Куби запровадив нові правила використання соціальних мереж та Інтернету  після найбільших антиурядових протестів, що охопили острів, за останні десятиліття.

Джерело: BBC, заступник міністра зв'язку Вільфредо Гонсалес в AFP

Деталі: Зазначається, що люди використовували соціальні мережі, щоб ділитися відеозаписами демонстрацій і мобілізувати прихильників. Видані владою декрети кваліфікують підбурювання до дій, "які порушують громадський порядок", як злочин. Вони також наказують інтернет-провайдерам обмежити доступ тим, хто "поширює фейковий новини або завдає шкоди іміджу держави".

Заступник міністра зв'язку Вільфредо Гонсалес повідомив AFP, що нові правила були запроваджені для захисту особистих даних кубинців і "їх конфіденційності". Але він додав, що вони також будуть захищати державних чиновників, оскільки за новими правилами "ніхто не може очорнити чиновника нашої країни або наш революційний процес".

Довідково. Доступ до мобільного Інтернету на Кубі був запроваджений тільки в грудні 2018 року, але він дав кубинцям можливість отримувати новини з джерел, які не контролює держава. Однак, телекомунікаційна мережа Куби залишається під контролем держави, і в години і дні після протестів користувачі виявили, що не можуть отримати доступ до Facebook, WhatsApp, Instagram або Telegram.

Передісторія: Протести вибухнули на тлі гіршої економічної кризи керованої комуністами Куби. Люди були обурені нестачею товарів першої необхідності, обмеженням громадянських свобод і тим, як влада справляється з пандемією.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
соцмережі
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту
Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: