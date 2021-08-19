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Куба посилила правила користування Інтернетом після антиурядових протестів

Четвер, 19 серпня 2021, 04:35

Уряд Куби запровадив нові правила використання соціальних мереж та Інтернету  після найбільших антиурядових протестів, що охопили острів, за останні десятиліття.

Джерело: BBC, заступник міністра зв'язку Вільфредо Гонсалес в AFP

Деталі: Зазначається, що люди використовували соціальні мережі, щоб ділитися відеозаписами демонстрацій і мобілізувати прихильників. Видані владою декрети кваліфікують підбурювання до дій, "які порушують громадський порядок", як злочин. Вони також наказують інтернет-провайдерам обмежити доступ тим, хто "поширює фейковий новини або завдає шкоди іміджу держави".

Заступник міністра зв'язку Вільфредо Гонсалес повідомив AFP, що нові правила були запроваджені для захисту особистих даних кубинців і "їх конфіденційності". Але він додав, що вони також будуть захищати державних чиновників, оскільки за новими правилами "ніхто не може очорнити чиновника нашої країни або наш революційний процес".

Довідково. Доступ до мобільного Інтернету на Кубі був запроваджений тільки в грудні 2018 року, але він дав кубинцям можливість отримувати новини з джерел, які не контролює держава. Однак, телекомунікаційна мережа Куби залишається під контролем держави, і в години і дні після протестів користувачі виявили, що не можуть отримати доступ до Facebook, WhatsApp, Instagram або Telegram.

Передісторія: Протести вибухнули на тлі гіршої економічної кризи керованої комуністами Куби. Люди були обурені нестачею товарів першої необхідності, обмеженням громадянських свобод і тим, як влада справляється з пандемією.

Теми: соцмережіінтернет


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