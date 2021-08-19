Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Куба ужесточила правила пользования Интернетом после антиправительственных протестов

Четверг, 19 августа 2021, 04:35

Правительство Кубы ввел новые правила использования социальных сетей и Интернета после крупнейших антиправительственных протестов, охвативших остров, за последние десятилетия.

Источник: BBC, заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес в AFP

Детали: Отмечается, что люди использовали социальные сети, чтобы делиться видеозаписями демонстраций и мобилизовать сторонников. Выданные властями декреты квалифицируют подстрекательство к действиям, "которые нарушают общественный порядок", как преступление. Они также предписывают интернет-провайдерам ограничить доступ тем, кто "распространяет фейковые новости или наносит ущерб имиджу государства".

Заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес сообщил AFP, что новые правила были введены для защиты личных данных кубинцев и "их конфиденциальности". Но он добавил, что они также будут защищать государственных чиновников, поскольку по новым правилам "никто не может очернить чиновника нашей страны или наш революционный процесс".

Справка. Доступ к мобильному Интернету на Кубе был введен только в декабре 2018 года, но он дал кубинцам возможность получать новости из источников, которые не контролирует государство. Однако, телекоммуникационная сеть Кубы остается под контролем государства, и в часы и дни после протестов пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram или Telegram.

Предыстория: Протесты вспыхнули на фоне худшего экономического кризиса управляемой коммунистами Кубы. Люди были возмущены нехваткой товаров первой необходимости, ограничением гражданских свобод и тем, как власть справляется с пандемией.

Темы: соцсетиинтернет
powered by lun.ua
Главное сегодня

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита "Крымской платформы"

Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

На Донбассе погиб украинский военный

Американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США

ДополненоАктивисты-защитники исторического здания в Киеве заявили о нападении титушек

Все новости...
соцсети
Facebook будет удалять весь контент с поддержкой талибов
Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger
Twitter обновил шрифт и изменил цвет кнопки "Читать"
Последние новости
12:14
инфографикаПровозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинский – социология
12:00
За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы
11:58
Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Forbes
11:54
У коммунальщиков Киева продолжаются обыски
11:51
В аэропорту Кабула с воскресенья погибли 12 человек
11:44
Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник
11:43
Главу Харьковского облсовета, которого подозревают в миллионной взятке, уволили
11:37
Курс валют на 19 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:21
Полиция Литвы ответила троллингом на распространение фейков: "Применим газ с вакциной"
11:19
В России хотят запретить "русофобам" въезд в страну: написали закон
Все новости...