Куба ужесточила правила пользования Интернетом после антиправительственных протестов

Правительство Кубы ввел новые правила использования социальных сетей и Интернета после крупнейших антиправительственных протестов, охвативших остров, за последние десятилетия.



Источник: BBC, заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес в AFP



Детали: Отмечается, что люди использовали социальные сети, чтобы делиться видеозаписями демонстраций и мобилизовать сторонников. Выданные властями декреты квалифицируют подстрекательство к действиям, "которые нарушают общественный порядок", как преступление. Они также предписывают интернет-провайдерам ограничить доступ тем, кто "распространяет фейковые новости или наносит ущерб имиджу государства".

Заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес сообщил AFP, что новые правила были введены для защиты личных данных кубинцев и "их конфиденциальности". Но он добавил, что они также будут защищать государственных чиновников, поскольку по новым правилам "никто не может очернить чиновника нашей страны или наш революционный процесс".



Справка. Доступ к мобильному Интернету на Кубе был введен только в декабре 2018 года, но он дал кубинцам возможность получать новости из источников, которые не контролирует государство. Однако, телекоммуникационная сеть Кубы остается под контролем государства, и в часы и дни после протестов пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram или Telegram.

Предыстория: Протесты вспыхнули на фоне худшего экономического кризиса управляемой коммунистами Кубы. Люди были возмущены нехваткой товаров первой необходимости, ограничением гражданских свобод и тем, как власть справляется с пандемией.