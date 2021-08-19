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Президент Китаю пообіцяв відрегулювати доходи багатіїв

Четвер, 19 серпня 2021, 05:28
Президент Китаю пообіцяв відрегулювати доходи багатіїв

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що уряд повинен "регулювати надмірно високі доходи і заохочувати групи і підприємства з високими доходами до більшого поверненню в суспільство ".

Джерело: The Guardian з посиланням на китайські держЗМІ

Деталі: Про це Сі Цзіньпін сказав офіційним особам на засіданні Центральної комісії з фінансових та економічних питань Комуністичної партії Китаю. Комісія заявила, що буде слідувати своїй "програмою загального процвітання", яка стала основним напрямком політики Китаю після повідомлень про невдоволення в центральному комітеті партії з приводу появи нового класу багатих підприємців.

Очікується, що Сі Цзіньпін  розширить податки на багатство і підвищить ставки прибуткового податку. Деякі реформи можуть мати далекосяжні наслідки, включаючи підвищення податків на приріст капіталу, спадок і власність. Очікується, що вища заробітна плата в державному секторі стане частиною пакету заходів з  обмеження нестримного хабарництва і корупції за участю державних чиновників.

The Guardian пише, що в Пекіна є прагнення приборкати найбільші приватні компанії країни в різних галузях, від технологій до освіти. Зазначається, що в листопаді минулого року регулюючі органи не дозволили технологічній компанії Ant, 33% якої належить Alibaba, вийти на біржі Шанхая і Гонконгу - крок, який зміцнив би позицію голови її ради директорів Джека Ма як однієї  з найбагатших людей світу. Акції на Шанхайській біржі впали після піку в лютому після серії аналогічних нормативних обмежень щодо фінансового сектора і штрафів щодо галузей, які змушені дотримуватися більш жорстких екологічних  правил.

Як повідомляється, в результаті стан найбагатших магнатів країни вже скоротилося. Згідно з аналізом Financial Times, сукупний власний капітал двох десятків китайських мільярдерів в сфері технологій і біотехнологій  впав на 16% з кінця червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайекономіка
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