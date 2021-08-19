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Президент Китая пообещал отрегулировать доходы богачей

Четверг, 19 августа 2021, 05:28
Президент Китая пообещал отрегулировать доходы богачей

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что правительство должно "регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы и предприятия с высокими доходами к большему возврату в общество".

Источник: The Guardian со ссылкой на китайские госСМИ

Детали: Об этом Си Цзиньпин сказал официальным лицам на заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Коммунистической партии Китая. Комиссия заявила, что будет следовать своей "программе  всеобщего процветания", которая стала основным направлением политики Китая после сообщений о недовольстве в центральном комитете партии по поводу появления нового класса богатых предпринимателей.

Ожидается, что Си Цзиньпин расширит налоги на богатство и повысит ставки подоходного налога. Некоторые реформы могут иметь далеко идущие последствия, включая повышение налогов на прирост капитала, наследство и собственность. Ожидается, что высокая заработная плата в государственном секторе станет частью пакета мер по ограничению безудержного взяточничества и коррупции с участием государственных чиновников.

The Guardian пишет, что у Пекина есть стремление обуздать крупнейшие частные компании страны в различных областях, от технологий до образования. Отмечается, что в ноябре прошлого года регулирующие органы не позволили технологической компании Ant, 33% которой принадлежит Alibaba, выйти на биржи Шанхая и Гонконга - шаг, который укрепил бы позицию главы ее совета директоров Джека Ма как одного из богатейших людей мира. Акции на Шанхайской бирже упали после пика в феврале после серии аналогичных нормативных ограничений в отношении финансового сектора и штрафов по отраслям, которые вынуждены придерживаться более жестких экологических правил.

Как сообщается, в результате состояние самых богатых магнатов страны уже сократилось. Согласно анализу Financial Times, совокупный собственный капитал двух десятков китайских миллиардеров в сфере технологий и биотехнологий упал на 16% с конца июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайэкономика
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