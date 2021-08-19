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В Україні зафіксували 1 560 випадків COVID за добу, в лікарні забрали 665 осіб

Четвер, 19 серпня 2021, 08:20
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/

За добу 18 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 32 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 665 осіб, одужали 898 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Серед нових хворих 90 дітей і 35 медпрацівників. 

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 612 осіб, методом ІФА – 7 968 осіб, експрес-тестами – 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 270 226 осіб, із них одужали 2 199 118 осіб, померли 53 368 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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