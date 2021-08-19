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В Украине зафиксировали 1 560 случаев COVID за сутки, в больницы забрали 665 человек

Четверг, 19 августа 2021, 08:20
В Украине зафиксировали 1 560 случаев COVID за сутки, в больницы забрали 665 человек
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/

За сутки 18 августа в Украине зафиксировали 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 32 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 665 человек, выздоровели 898 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Среди новых больных 90 детей и 35 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 612 человек, методом ИФА – 7 968 человек, экспресс-тестами – 19 013 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 270 226 человек, из них выздоровели 2 199 118 человек, умерли 53 368 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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