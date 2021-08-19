В Украине зафиксировали 1 560 случаев COVID за сутки, в больницы забрали 665 человек

За сутки 18 августа в Украине зафиксировали 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 32 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 665 человек, выздоровели 898 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Среди новых больных 90 детей и 35 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 612 человек, методом ИФА – 7 968 человек, экспресс-тестами – 19 013 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 270 226 человек, из них выздоровели 2 199 118 человек, умерли 53 368 человек.

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