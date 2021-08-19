Зеленський нагородить Меркель орденом
Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлерку Німеччини Ангелу Меркель під час її візиту до Києва "Орденом Свободи", найвищим орденом, яким можуть бути нагороджені іноземці в Україні.
Про це повідомила пресслужба німецького уряду, яка опублікувала графік Меркель у Києві, пише "Європейська правда".
Меркель і Зеленський обговорять "питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод", додали у пресслужбі.
Після обговорення планується спільна пресконференція лідерів.
Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Очікується, що однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.
Меркель також запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.
Перед візитом до Києва Меркель відвідає Росію 20 серпня.