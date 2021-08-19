Зеленский наградит Меркель орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства, которая опубликовала график Меркель в Киеве, пишет "Европейская правда".

Меркель и Зеленский обсудят "вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений", добавили в пресс-службе.

После обсуждения планируется совместная пресс-конференция лидеров.

Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается в Балтийском море.

Меркель также пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.

Перед визитом в Киев Меркель посетит Россию 20 августа.