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Зеленский наградит Меркель орденом

Четверг, 19 августа 2021, 08:31
Зеленский наградит Меркель орденом
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства, которая опубликовала график Меркель в Киеве, пишет "Европейская правда".

Меркель и Зеленский обсудят "вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений", добавили в пресс-службе.

После обсуждения планируется совместная пресс-конференция лидеров.

Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается в Балтийском море.

Меркель также пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.

Перед визитом в Киев Меркель посетит Россию 20 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельЗеленский
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