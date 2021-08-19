COVID-вакцинація: 120 тисяч щеплень за день зробили в Україні

18 серпня в Україні 120 004 людини щеплено проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 62 714 людей, другу дозу – 57 290 людей.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 823 001 щеплення".

Деталі: У цю середу для вакцинації населення України працювали 843 мобільні бригади, 2 745 пунктів щеплення і 326 центрів вакцинації.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП