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COVID-вакцинация: 120 тысяч прививок за день сделали в Украине

Четверг, 19 августа 2021, 08:41
COVID-вакцинация: 120 тысяч прививок за день сделали в Украине
1 и 2 доза вакцины, УП

18 августа в Украине 120 004 человека привито против COVID-19: первую дозу вакцины получили 62 714 человек, вторую дозу – 57 290 человек.

Источник: МОЗ

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 823 001 прививку".

Детали: В эту среду для вакцинации населения Украины работали 843 мобильные бригады, 2 745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
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