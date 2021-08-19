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На Закарпатті в лісі заблукали четверо дітей, вранці їх знайшли

Четвер, 19 серпня 2021, 08:59
На Закарпатті в лісі заблукали четверо дітей, вранці їх знайшли
Наполіція

У середу ввечері у Закарпатській області, поблизу села Порошкове Ужгородського району, заблукали четверо дітей, які пішли в ліс збирати ягоди й гриби, у четвер зранку їх знайшли. 

Джерело: МВС і ДСНС

Дослівно ДСНС Закарпаття: "Пошукові роботи в Ужгородському районі завершено. Чотирьох дітей віком від 7 до 14 років, які напередодні заблукали в лісовому масиві поблизу с. Порошково під час збирання ягід та грибів, знайшли. 

Фахівець гірського пошуково-рятувального відділення м. Мукачево Юрій Шпеник, проїжджаючи повз поле, побачив на ньому дітлахів. Він одразу ж їх підібрав та о 09:10 привіз їх до с. Порошково. Попередньо стан їхнього здоров’я задовільний".

Деталі: 19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007 – 2014 р.н.).

Спершу повідомлялося, що дітям 5-8 років, потім, що їм від 7 до 14 років. 

Шукали Миколу, Людмилу, Марійку і Данієлу.

 
Дітей, що загубилися в закарпатському лісі, знайшли на полі
ДСНС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що ввечері поблизу села Порошково зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю. Він переживав за їхнє життя, бо вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм.

 

По тривозі підняли сили Національної поліції, рятувальників ДСНС та Національної гвардії України. Було створено штаб із пошуку дітей. До пошуків залучили волонтерів – місцевих жителів. Використовували службових собак та коптери.

 
ДСНС

Станом на 8 ранку 19 серпня пошуки дітей тривали, але вже о 09:27 ДСНС Закарпаття повідомила, що їх знайшли.

Олена Рощенко, УП, оновлено о 09:36

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиЗакарпаттяДСНСМВС
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