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На Закарпатье в лесу заблудились четверо детей, утром их нашли

Четверг, 19 августа 2021, 08:59
На Закарпатье в лесу заблудились четверо детей, утром их нашли
Нацполиция

В среду вечером в Закарпатской области, вблизи села Порошково Ужгородского района, заблудились четверо детей, которые пошли в лес собирать ягоды и грибы, в четверг утром их нашли.

Источник: МВД и ГСЧС

Дословно ГСЧС Закарпатья: "Поисковые работы в Ужгородском районе завершены. Четырех детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые накануне заблудились в лесном массиве вблизи с. Порошково при сборе ягод и грибов, нашли.

Специалист горного поисково-спасательного отделения г. Мукачево Юрий Шпеник, проезжая мимо поля, увидел на нем детей. Он сразу же их подобрал и в 09:10 привез их в с. Порошково. Предварительно состояние их здоровья удовлетворительное".

Детали: 19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности (2007 - 2014 г.р.).

Сначала сообщалось, что детям 5-8 лет, потом, что им от 7 до 14 лет.

Искали Николая, Людмилу, Машу и Даниелу.

 
Детей, потерявшихся в закарпатском лесу, нашли на поле
ГСЧС

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что вечером вблизи села Порошково исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Он переживал за их жизнь, потому что ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию.

 

По тревоге подняли силы Национальной полиции, спасателей ГСЧС и Национальной гвардии Украины. Был создан штаб по поиску детей. К поискам привлекли волонтеров – местных жителей. Использовали служебных собак и коптеры.

 
ГСЧС

По состоянию на 8 утра 19 августа поиски детей продолжались, но уже в 09:27 ГСЧС Закарпатья сообщила, что их нашли.

Алена Рощенко, УП, обновлено в 09:36

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Темы: детиЗакарпатьеГСЧСМВД
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