Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Есть задача построить большой флот

Четверг, 19 августа 2021, 09:08
Зеленский: Есть задача построить большой флот
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ЭЛИФ БЕКИРОВА

Украина имеет задачу к 2035-му году построить профессиональный мощный флот.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью крымским журналистам, опубликованном на УП

Прямая речь: "Вопрос Крыма - это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года.

Наша задача - построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы - мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такую ​​задачу давал я лично и  она была поддержана нашей армией".

Детали: Зеленский отметил, что Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому власть начнет строить флот - в том числе и в других государствах.

Параллельно в Украине будет строиться инфраструктура, чтобы подхватить этот процесс. Зеленский обещает, что "будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки". То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске.

В этом масштабном проекте Украина рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США.

Вопрос усиления ВМС Украины будет и частью предстоящей встречи с президентом США, добавил Зеленский.

Прямая речь: "Я уверен, что украинское общество увидит флот Украины, и тогда я буду чувствовать себя именно тем президентом, о котором вы сказали (президентом морской державы -ред)". 

Читайте также: "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

Морская защита от РФ: почему соглашение о британских ракетных катерах так важно для Украины

Украинская правда
Темы: ЗеленскийфлотКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: