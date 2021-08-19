Зеленский: Есть задача построить большой флот

Украина имеет задачу к 2035-му году построить профессиональный мощный флот.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью крымским журналистам, опубликованном на УП

Прямая речь: "Вопрос Крыма - это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года.

Наша задача - построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы - мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такую ​​задачу давал я лично и она была поддержана нашей армией".

Детали: Зеленский отметил, что Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому власть начнет строить флот - в том числе и в других государствах.

Параллельно в Украине будет строиться инфраструктура, чтобы подхватить этот процесс. Зеленский обещает, что "будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки". То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске.

В этом масштабном проекте Украина рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США.

Вопрос усиления ВМС Украины будет и частью предстоящей встречи с президентом США, добавил Зеленский.

Прямая речь: "Я уверен, что украинское общество увидит флот Украины, и тогда я буду чувствовать себя именно тем президентом, о котором вы сказали (президентом морской державы -ред)".

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