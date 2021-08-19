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Президент про Кримську платформу: Треба бити у дзвони

Четвер, 19 серпня 2021, 09:36
Зеленський на острові Зміїний. фото: ЕЛІФ БЕКІРОВА

Президент Володимир Зеленський порівняв Кримську платформу із "дзвіницею", з якої можна бити у дзвони і робити загостреною та актуальною кожну кримську тему.

Джерело: глава держави в інтерв'ю кримським журналістам, опубліковане на УП

Деталі: Представники медіа поцікавилися в Зеленського, чи вважає він задовільним результатом відкриття Кримської платформи, куди зголосилися приїхати представники 30 країн. Зважаючи на те, що у 2014-му році резолюцію проти окупації Криму підтримали близько ста країн.

Пряма мова: "Це не дуже коректне порівняння. Всі ці країни, сто країн чи більше, які підтримували Крим, вони так само і підтримують, їх не стало менше. Вони підтримують нас санкційно, вони готові говорити, що те, що відбулося з Кримом – це окупація. І ми вдячні їм за таку позицію.

Це більше, ніж результат на сьогодні. Сказати, наскільки це буде перемогою, великою чи невеликою, сьогодні складно. Давайте почекаємо, поки всі представники та лідери країн приїдуть на Кримську платформу.

Друге – давайте почекаємо який буде результат цього саміту. Третє – велика перемога – це підняти кримське питання, якого просто немає зараз навіть в українському інформаційному просторі".

Деталі: Президент наголосив, що Кримська платформа – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи. І там розглядатимуться найважливіші питання, перш за все, гуманітарні.

За словами Зеленського, поки що Крим виглядає як авіаносець. "Це вже не та перлина української землі у моря. Сьогодні це мілітаризований півострів Російської Федерації, з щоденним збільшенням озброєння, скороченням корінного населення, зменшенням привабливості природної, екологічної, туристичної, будь-якої".

Пряма мова: "Що можна зробити? Треба бити у дзвони. Для цього потрібно, щоб була дзвіниця, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було того дзвону. А ось люди і руки були і є. Але покажіть, будь ласка, в які дзвони їм бити, окрім дописів у фейсбуці: "Наш Крим шкода, але ми повернемося"?

Тому тепер буде Кримська платформа, яка кожну кримську тему буде робити загостреною та актуальною, бити саме в той дзвін, про який я казав".

Знати більше: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати

Українська правда
Теми: КримокупаціяЗеленський


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