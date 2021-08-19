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Президент о Крымской платформе: Нужно бить в колокола

Четверг, 19 августа 2021, 09:36
Президент о Крымской платформе: Нужно бить в колокола
Зеленский на острове Змеиный. фото: ЭЛИФ БЕКИРОВА

Президент Владимир Зеленский сравнил Крымскую платформу с "колокольней", с которой можно бить в колокола и делать заостренной и актуальной каждую крымскую тему.

Источник: глава государства в интервью крымским журналистам, опубликованном на УП

Детали: Представители медиа поинтересовались у Зеленского, считает ли он удовлетворительным результатом открытие Крымской платформы, куда согласились приехать представители 30 стран.Учитывая то, что в 2014-м году резолюцию против оккупации Крыма поддержали около ста стран.

Прямая речь: "Это не очень корректное сравнение. Все эти страны, сто стран или более, которые поддерживали Крым, они так же и поддерживают, их не стало меньше. Они поддерживают нас санкционно, они готовы говорить, что то, что произошло с Крымом - это оккупация. И мы благодарны им за такую ​​позицию.

Это больше, чем результат на сегодня. Сказать, насколько это будет победой, большой или небольшой, сегодня сложно. Давайте подождем, пока все представители и лидеры стран приедут на Крымскую платформу.

Второе - давайте подождем какой будет результат этого саммита. Третье - большая победа - это поднять крымский вопрос, которого просто нет сейчас даже в украинском информационном пространстве".

Детали: Президент подчеркнул, что Крымская платформа - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы. И там будут рассматриваться важные вопросы, прежде всего, гуманитарные.

По словам Зеленского, пока Крым выглядит как авианосец. "Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров Российской Федерации, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой".

Прямая речь: "Что можно сделать? Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было такого колокола. А вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке...

Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил".

Знать больше: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияЗеленский
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