Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МВФ призупинив доступ Афганістану до своїх ресурсів

Четвер, 19 серпня 2021, 09:53
Фото з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включаючи близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів, через невизначеність щодо уряду країни після захоплення талібами контролю над Кабулом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

МВФ оголосив про своє рішення на тлі тиску з боку казначейства США, яке володіє контрольною часткою у фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованому на понеділок, не потрапить до рук талібів.

"У цей час у міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - йдеться у повідомленні фонду.

"Як завжди у таких випадках, МВФ керується думкою міжнародної спільноти", - додали в МВФ.

Фонд традиційно покладається на своїх членів у рішеннях про те, чи співпрацювати з урядами, які приходять до влади в результаті переворотів чи суперечливих виборів.

У понеділок МВФ має завершити розподіл спеціальних прав запозичення на суму 650 мільярдів доларів серед своїх 190 країн-членів пропорційно до їх частки у фонді.

МВФ виділяє Афганістану 310 мільйонів СПЗ, що оцінюється приблизно в 440 мільйонів доларів США.

Раніше Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афга

Теми: АфганістанТалібанМВФгрошісанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У четвер снайпер убив на Донбасі військового бригади імені Короля Данила

COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі

інфографікаЗеленський на понад 10% випереджає конкурентів у президентському рейтингу

За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи"

Усі новини...
Афганістан
Американські війська можуть лишитися в Афганістані після завершення місії США
З Кабула вилетів третій евакуаційний рейс Чехії, вивезли вже близько 200 людей
"Одразу подумав – почнеться різня". Як українські "афганці" реагують на наступ "Талібану"
Останні новини
17:54
Закриття міжбанку: гривня ослабла
17:54
Міжнародна федерація гімнастики підтвердила програш росіянки на Олімпіаді
17:34
Здоров'я, зарплати та продовження роду: про що мріють українці? Опитування
17:25
фотоУкраїна купила у Британії криголам для місій в Антарктиді
17:22
Нацрада звернеться до суду через висловлювання Симоненка в ефірі "Наш"
17:21
Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"
17:13
МОЗ роз'яснює, що COVID-сертифікат видають на підставі щеплення п’ятьма вакцинами
17:05
"Північний потік-2": Зеленський "не дуже вірить" в угоду США і ФРН та проситиме Байдена втрутитись
17:02
ФотоБатька з сином на матраці винесло в море: тіло дитини знайшли, дорослого шукають
16:44
Представник Байдена на Кримській платформі залишиться в Києві на 3 дні, Меркель – не буде
Усі новини...