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МВФ призупинив доступ Афганістану до своїх ресурсів

Четвер, 19 серпня 2021, 09:53
МВФ призупинив доступ Афганістану до своїх ресурсів
Фото з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включаючи близько 440 мільйонів доларів нових валютних резервів, через невизначеність щодо уряду країни після захоплення талібами контролю над Кабулом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

МВФ оголосив про своє рішення на тлі тиску з боку казначейства США, яке володіє контрольною часткою у фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованому на понеділок, не потрапить до рук талібів.

"У цей час у міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - йдеться у повідомленні фонду.

"Як завжди у таких випадках, МВФ керується думкою міжнародної спільноти", - додали в МВФ.

Фонд традиційно покладається на своїх членів у рішеннях про те, чи співпрацювати з урядами, які приходять до влади в результаті переворотів чи суперечливих виборів.

У понеділок МВФ має завершити розподіл спеціальних прав запозичення на суму 650 мільярдів доларів серед своїх 190 країн-членів пропорційно до їх частки у фонді.

МВФ виділяє Афганістану 310 мільйонів СПЗ, що оцінюється приблизно в 440 мільйонів доларів США.

Раніше Сполучені Штати заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

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Теми: АфганістанТалібанМВФгрошісанкції
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