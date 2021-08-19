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МВФ приостановил доступ Афганистана к своим ресурсам

Четверг, 19 августа 2021, 09:53
Фото из открытых источников

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 млн долларов новых валютных резервов, из-за неопределенности в отношении правительства страны после захвата талибами контроля над Кабулом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

МВФ объявил о своем решении на фоне давления со стороны казначейства США, которое владеет контрольной долей в фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированном на понедельник, не попадет в руки талибов.

"В настоящее время в международном сообществе нет ясности относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может получить доступ к СДР или других ресурсов МВФ", - говорится в сообщении фонда.

"Как всегда в таких случаях, МВФ руководствуется мнением международного сообщества", - добавили в МВФ.

Фонд традиционно полагается на своих членов в решениях о том, сотрудничать ли с правительствами, которые приходят к власти в результате переворотов или противоречивых выборов.

В понедельник МВФ завершит распределение специальных прав заимствования на сумму 650 млрд долларов среди своих 190 стран-членов пропорционально их доли в фонде.

МВФ выделяет Афганистану 310 млн СДР, что оценивается примерно в 440 млн долларов США.

Темы: АфганистанТалибанМВФденьгисанкции
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