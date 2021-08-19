Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ намагалась завербувати офіцера СБУ через тиск на його батька - спецслужба

Четвер, 19 серпня 2021, 10:34
ФСБ намагалась завербувати офіцера СБУ через тиск на його батька - спецслужба

Служба безпеки України викрила співробітників російської ФСБ, які намагались завербувати офіцера української спецслужби.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Спецслужба наводить імена кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, якого під час відвідування РФ в особистих справах затримали співробітники ФСБ.

Зазначається, що незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби не зрадив присязі.

Додатково: Як пояснило УП джерело в правоохоронних органах, батько офіцера СБУ повернувся додому, оскільки співробітники ФСБ РФ очікували, що в обмін на це отримають безумовну співпрацю з боку, як вони думали, "повністю завербованого СБівця". Втім, офіцер української СБУ залишився вірним присязі. Співрозмовник УП додав, що наразі батько та син отримують погрози.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: