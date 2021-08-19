ФСБ намагалась завербувати офіцера СБУ через тиск на його батька - спецслужба

Служба безпеки України викрила співробітників російської ФСБ, які намагались завербувати офіцера української спецслужби.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Спецслужба наводить імена кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, якого під час відвідування РФ в особистих справах затримали співробітники ФСБ.

Зазначається, що незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби не зрадив присязі.

Додатково: Як пояснило УП джерело в правоохоронних органах, батько офіцера СБУ повернувся додому, оскільки співробітники ФСБ РФ очікували, що в обмін на це отримають безумовну співпрацю з боку, як вони думали, "повністю завербованого СБівця". Втім, офіцер української СБУ залишився вірним присязі. Співрозмовник УП додав, що наразі батько та син отримують погрози.