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ФСБ пыталась завербовать офицера СБУ, задержав его отца - спецслужба

Четверг, 19 августа 2021, 10:34
ФСБ пыталась завербовать офицера СБУ, задержав его отца - спецслужба

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников российской ФСБ, которые пытались завербовать офицера украинской спецслужбы.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Спецслужба приводит имена кадровых офицеров ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, которого во время посещения РФ в личных делах задержали сотрудники ФСБ.

Отмечается, что несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы не предал присягу.

Дополнительно: Как пояснил УП источник в правоохранительных органах, отец офицера СБУ вернулся домой, поскольку сотрудники ФСБ РФ ожидали, что в обмен на это получат безусловную сотрудничество со стороны, как они думали, "полностью завербованного сотрудника СБУ". Впрочем, офицер украинской СБУ остался верен присяге. Собеседник УП отметил, что сейчас отец и сын получают угрозы.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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