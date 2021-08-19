Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ФСБ пыталась завербовать офицера СБУ, задержав его отца - спецслужба

Четверг, 19 августа 2021, 10:34

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников российской ФСБ, которые пытались завербовать офицера украинской спецслужбы.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Спецслужба приводит имена кадровых офицеров ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, которого во время посещения РФ в личных делах задержали сотрудники ФСБ.

Отмечается, что несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы не предал присягу.

Дополнительно: Как пояснил УП источник в правоохранительных органах, отец офицера СБУ вернулся домой, поскольку сотрудники ФСБ РФ ожидали, что в обмен на это получат безусловную сотрудничество со стороны, как они думали, "полностью завербованного сотрудника СБУ". Впрочем, офицер украинской СБУ остался верен присяге. Собеседник УП отметил, что сейчас отец и сын получают угрозы.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ

Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

ВидеоМинкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Все новости...
СБУ
СБУ готовится защищать хасидов в Умани
Контрразведка разоблачила российского шпиона-пенсионера ВС СССР
Обвинение "заместителя министра информации ДНР" пошло в суд
Последние новости
01:58
Талибы "охотятся" на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ
01:14
На эвакуацию в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек – Госдеп США
00:35
У Капитолия сдался человек, который угрожал взрывом
23:59
"Заря" разгромлена австрийцами в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы
23:49
США авиаударами могут уничтожить технику, которая досталась талибам – СМИ
23:07
В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ
22:26
После запуска "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ для украинцев – президент
21:55
Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский
21:37
Новости экономики: европейские цены на газ упали, мораторий на рекламу медикаментов
21:17
Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом
Все новости...