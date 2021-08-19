Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника
Четвер, 19 серпня 2021, 11:44
На Буковині поблизу румунського кордону знайшли мертвим прикордонника.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП
Пряма мова: "Сьогодні вранці поблизу кордону з Румунією було виявлено тіло 24-річного прикордонника без ознак життя із вогнепальним пораненням. Про це повідомлено відповідні правоохоронні органи (поліцію, ДБР, прокуратуру –ред.), які вже працюють на місці події".
Деталі: Демченко додав, що Держприкордонслужбою розпочато також службове розслідування. Він уточнив, що військовослужбовець перебував на посту, табельна зброя була при ньому.
Інші подробиці можуть оприлюднити виключно слідчі в рамках кримінального провадження, резюмував Демченко.
Валентина Романенко, УП