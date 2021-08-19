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Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника

Четвер, 19 серпня 2021, 11:44
кордон із Румунією. фото: Вікіпедія

На Буковині поблизу румунського кордону знайшли мертвим прикордонника.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні вранці поблизу кордону з Румунією було виявлено тіло 24-річного прикордонника без ознак життя із вогнепальним пораненням. Про це повідомлено відповідні правоохоронні органи (поліцію, ДБР, прокуратуру –ред.), які вже працюють на місці події".

Деталі: Демченко додав, що Держприкордонслужбою розпочато також службове розслідування. Він уточнив, що військовослужбовець перебував на посту, табельна зброя була при ньому.

Інші подробиці можуть оприлюднити виключно слідчі в рамках кримінального провадження, резюмував Демченко.

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна службанадзвичайна подія


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