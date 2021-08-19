Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник
Четверг, 19 августа 2021, 11:44
На Буковине вблизи румынской границы нашли мертвым пограничника.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь: "Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено соответствующие правоохранительные органы (полицию, ГБР, прокуратуру -ред.), которые уже работают на месте происшествия".
Детали: Демченко добавил, что Госпогранслужбой начато также служебное расследование. Он уточнил, что военнослужащий находился на посту, табельное оружие было при нем.
Другие подробности могут обнародовать исключительно следователи в рамках уголовного производства, резюмировал Демченко.
Валентина Романенко, УП