Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник

Четверг, 19 августа 2021, 11:44
граница с Румынией. фото: Википедия

На Буковине вблизи румынской границы нашли мертвым пограничника.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено соответствующие правоохранительные органы (полицию, ГБР, прокуратуру -ред.), которые уже работают на месте происшествия".

Детали: Демченко добавил, что Госпогранслужбой начато также служебное расследование. Он уточнил, что военнослужащий находился на посту, табельное оружие было при нем.

Другие подробности могут обнародовать исключительно следователи в рамках уголовного производства, резюмировал Демченко.

Валентина Романенко, УП
Темы: Пограничная службачрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

ВидеоМинкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу

Минздрав разъясняет: COVID-сертификат выдается на основании прививки пятью вакцинами

Все новости...
Пограничная служба
Девять афганцев из тех, кого эвакуировала Украина, просят о статусе беженца
В "Борисполе" у пассажиров рейса из Дубай изъяли партию iPhone
Преступная деятельность на границе с РФ и с ОРДЛО: изъято товаров на 180 млн грн
Последние новости
21:37
Новости экономики: европейские цены на газ упали, мораторий на рекламу медикаментов
21:17
Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом
21:14
Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса
21:13
Гостаможслужба году нашла нарушений на 1,8 миллиарда: назвала наибольшие
21:08
Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"
20:50
Рейд по структурам КГГА продолжается: прокуратура озвучила новые подозрения
20:17
CША с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек
20:13
Проверки бизнеса: Гоструда обнаружила более 7 тысяч нелегальных работников
20:03
COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины
20:01
Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
Все новости...