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Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник

Четверг, 19 августа 2021, 11:44
Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник
граница с Румынией. фото: Википедия

На Буковине вблизи румынской границы нашли мертвым пограничника.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено соответствующие правоохранительные органы (полицию, ГБР, прокуратуру -ред.), которые уже работают на месте происшествия".

Детали: Демченко добавил, что Госпогранслужбой начато также служебное расследование. Он уточнил, что военнослужащий находился на посту, табельное оружие было при нем.

Другие подробности могут обнародовать исключительно следователи в рамках уголовного производства, резюмировал Демченко.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Пограничная службачрезвычайное происшествие
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