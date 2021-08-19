За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці
За завдання смертельної травми киянину співробітнику Управління державної охорони колишній професійний боксер Петро Очеретяний отримав 7 років позбавлення волі.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
18 серпня Печерський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнав спортсмена винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження та засудив до позбавлення волі строком на 7 років.
Пряма мова Максимець: "Обвинувачений не визнав вину у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Його позиція - це було вбивство з необережності.
Однак чоловік все ж таки перерахував потерпілим - дружині та матері загиблого певну суму коштів. Цю обставину суд взяв до уваги, як пом’якшуючу. Враховуючи також наявність двох дітей і позитивні характеристики, суд призначив покарання у межах мінімальної санкції статті.
Вважаємо, що таке покарання не є достатнім для виправлення та не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення".
Деталі: Максимець додала, що після вироку суд залишив чинним запобіжний захід - особисте зобов’язання - до набуття вироком законної сили.
Передісторія:
- Вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці чоловік, вигулюючи двох собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього.
- У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.
- В ході конфлікту, чоловік завдав удару в голову одному з пасажирів автомобіля. Від отриманої внутрішньочерепної травми потерпілий помер на місці.
- Зловмисник з місця події зник, однак пізніше сам прийшов до правоохоронців. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер Петро Очеретяний
- Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони.