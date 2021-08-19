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За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

Четвер, 19 серпня 2021, 12:00
Петро Очеретяний. фото з сайту fakty.com.ua

За завдання смертельної травми киянину співробітнику Управління державної охорони колишній професійний боксер Петро Очеретяний отримав 7 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

18 серпня Печерський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнав спортсмена винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження та засудив до позбавлення волі строком на 7 років.

Пряма мова Максимець: "Обвинувачений не визнав вину у  нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Його позиція - це було вбивство з необережності.

Однак чоловік все ж таки перерахував потерпілим - дружині та матері загиблого певну суму коштів. Цю обставину суд взяв до уваги, як пом’якшуючу. Враховуючи також наявність двох дітей і позитивні характеристики, суд призначив покарання у межах мінімальної санкції статті.

Вважаємо, що таке покарання не є достатнім для виправлення та не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення".

Деталі: Максимець додала, що після вироку суд залишив чинним запобіжний захід - особисте зобов’язання - до набуття вироком законної сили.

Передісторія:

  • Вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці чоловік, вигулюючи двох собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього.
  • У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.
  • В ході конфлікту, чоловік завдав удару в  голову одному з пасажирів автомобіля. Від отриманої внутрішньочерепної травми потерпілий помер на місці.
  • Зловмисник з місця події зник, однак пізніше сам прийшов до правоохоронців. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер Петро Очеретяний
  • Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київкримінал


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