За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

За завдання смертельної травми киянину співробітнику Управління державної охорони колишній професійний боксер Петро Очеретяний отримав 7 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

18 серпня Печерський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнав спортсмена винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження та засудив до позбавлення волі строком на 7 років.

Пряма мова Максимець: "Обвинувачений не визнав вину у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Його позиція - це було вбивство з необережності.

Однак чоловік все ж таки перерахував потерпілим - дружині та матері загиблого певну суму коштів. Цю обставину суд взяв до уваги, як пом’якшуючу. Враховуючи також наявність двох дітей і позитивні характеристики, суд призначив покарання у межах мінімальної санкції статті.

Вважаємо, що таке покарання не є достатнім для виправлення та не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення".

Деталі: Максимець додала, що після вироку суд залишив чинним запобіжний захід - особисте зобов’язання - до набуття вироком законної сили.

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