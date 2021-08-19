За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы

За причинение смертельной травмы киевлянину сотруднику Управления государственной охраны бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный получил 7 лет лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП,

Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

18 августа Печерский районный суд вынес обвинительный приговор, которым признал спортсмена виновным в нанесении умышленного тяжкого повреждения и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет.

Прямая речь Максимец: "Обвиняемый не признал вину в нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего. Его позиция - это было убийство по неосторожности.

Однако он все же перечислил пострадавшим - жене и матери погибшего определенную сумму денег. Это обстоятельство суд принял во внимание, как смягчающее. Учитывая также наличие двух детей и положительные характеристики, суд назначил наказание в пределах минимальной санкции статьи.

Считаем, что такое наказание не является достаточным для исправления и не соответствует тяжести совершенного уголовного преступления".

Детали: Максимец добавила, что после приговора суд оставил в силе меру пресечения - личное обязательство - до вступления приговора в законную силу.

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