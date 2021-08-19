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За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы

Четверг, 19 августа 2021, 12:00
За смертельную травму работнику УГО боксер получил 7 лет тюрьмы
Петр Очеретяный. фото с сайта fakty.com.ua

За причинение смертельной травмы киевлянину сотруднику Управления государственной охраны бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный получил 7 лет лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП,

Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

18 августа Печерский районный суд вынес обвинительный приговор, которым признал спортсмена виновным в нанесении умышленного тяжкого повреждения и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет.

Прямая речь Максимец: "Обвиняемый не признал вину в нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего. Его позиция - это было убийство по неосторожности.

Однако он все же перечислил пострадавшим - жене и матери погибшего определенную сумму денег. Это обстоятельство суд принял во внимание, как смягчающее. Учитывая также наличие двух детей и положительные характеристики, суд назначил наказание в пределах минимальной санкции статьи.

Считаем, что такое наказание не является достаточным для исправления и не соответствует тяжести совершенного уголовного преступления".

Детали: Максимец добавила, что после приговора суд оставил в силе меру пресечения - личное обязательство - до вступления приговора в законную силу.

Предыстория:

  • Ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы мужчина, выгуливая двух собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него.
  • В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.
  • В ходе конфликта, мужчина нанес удар в голову одному из пассажиров автомобиля. От полученной внутричерепной травмы потерпевший скончался на месте.
  • Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако позже сам пришел в полицию. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевкриминал
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